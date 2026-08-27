Guendouzi, l'agitateur qui a fait dégoupiller l'OL

C'était la Saint Mattéo mercredi soir au Groupama Stadium. Chahuté par le public, Guendouzi a enflammé le barrage retour entre l'OL et Fenerbahçe avec ses provocations. En vrai, peut-on vraiment lui jeter la pierre ?

Les Lyonnais feront des cauchemars de sa tignasse et de son sourire diabolique encore quelque temps. Mattéo Guendouzi a fait tourner l’OL en bourrique mercredi soir, autant footballistiquement que nerveusement. De retour au Groupama Stadium, l’homme aux 103 matchs sous le maillot de l’OM a reçu un accueil salé du public lyonnais. Il ne s’est pas privé pour y répondre, a fortiori une fois la qualification de Fenerbahçe validée. À tort… ou à raison ?

Limite limite

Le match de mercredi avait des airs d’Olympico. Le public lyonnais a lancé la partie en sifflant abondamment l’ancien Marseillais. Les Gones sont même allés plus loin selon Guendouzi. « Pendant 90 minutes, même plus avec l’échauffement, ils ont insulté ma famille. Quand vous avez 60 000 personnes qui insultent votre famille, votre mère, vos enfants, même avant le match… C’est quelque chose qui touche » , a-t-il confié à l’issue de la rencontre en zone mixte. Forcément, la cocotte-minute monte en pression, et avec un personnage comme Guendouzi, elle explose. Ça s’entend parfaitement : qui ne réagirait pas ?…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com