Une sanction sans trop d'importance pour Carvajal après Real Madrid-OM

L’odieux des ténèbres est fixé sur sa sentence.

Expulsé lors du premier match de Ligue des champions de la saison face à l’Olympique de Marseille (2-1) il y a deux semaines, Dani Carvajal connaît désormais sa sanction. Pour son léger coup de tête sur le portier marseillais Geronimo Rulli, l’UEFA a annoncé ce mardi que le défenseur espagnol écopera de deux matchs de suspension. Carvajal manquera la rencontre de ce mardi soir face au Kairat Almaty et celle face à la Juventus, le 22 octobre. …

KM pour SOFOOT.com