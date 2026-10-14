Une sanction pour le Vélodrome après OM-PSG

Oh, une tribune fermée. La Ligue 1 n’a pas vraiment besoin de cela mais les sanctions continuent de pleuvoir. Pendant que le Paris Saint-Germain s’amusait sur la pelouse de Manchester City en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille apprenait une mauvaise nouvelle.

Le Vélodrome ne sera pas plein contre Le Havre et Toulouse

La Commission de discipliné de la LFP a sanctionné le comportement des supporters de l’OM, auxquels il est reproché « l’usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées » , lors du match contre le PSG le mois dernier.…

CG pour SOFOOT.com