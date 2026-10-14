L'esprit du Real Madrid plane sur la Roma

Carlos Espí, Endrick et Antonio Rüdiger ont permis au Real Madrid de torpiller l'AS Roma dans les dix dernières minutes d'un match complètement dingue (4-3). José Mourinho sort grandi de cette folle soirée, mais que ce fut dur pour Kylian Mbappé et les siens.

AS Roma 3-4 Real Madrid

Buts : De Roon (20 e ) et Malen (51 e , 57 e ) pour les Italiens // Mbappé (25 e ), Espí (83 e ), Endrick (85 e ) et Rüdiger (90 e ) pour les Espagnols.

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