Le set d'Aston Villa, le piège de Bodø/Glimt et le Real Betis renversant : le résumé de la folle soirée de C1

Le set d'Aston Villa, le piège de Bodø/Glimt et le Real Betis renversant : le résumé de la folle soirée de C1

Un manifeste pour l’Europe à 54. Remballez le charbon, l’acier ou le traité de Maastricht, la seule raison de l’union européenne, c’est la Ligue des champions. Cette soirée du 14 octobre le montre : avec 78 buts en 18 matchs (dont 46 buts en neuf matchs ce mercredi), le record sur une journée de Ligue des champions battu . Et des belles histoires, des records et des matchs de dingue, il y en a eu à la pelle.

La manita d’Aston Villa

Le Fenerbahçe, qui avait fait tomber Lyon pour se qualifier pour cette phase de ligue, doit se dire qu’il peut-être préféré disputer la Ligue Europa ce soir : les coéquipiers de Mattéo Guendouzi ont été surclassé par Aston Villa (0-6) . Pour sa première soirée en Ligue des champions, Johan Manzambi, révélation du Mondial, a ouvert le score, le jour de ses 21 ans. Le 200 e match européen d’Unai Emery s’est très bien passée, sous les yeux du prince William.…

UL pour SOFOOT.com