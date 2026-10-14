 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le set d'Aston Villa, le piège de Bodø/Glimt et le Real Betis renversant : le résumé de la folle soirée de C1
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 23:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Le set d'Aston Villa, le piège de Bodø/Glimt et le Real Betis renversant : le résumé de la folle soirée de C1

Le set d'Aston Villa, le piège de Bodø/Glimt et le Real Betis renversant : le résumé de la folle soirée de C1

Un manifeste pour l’Europe à 54. Remballez le charbon, l’acier ou le traité de Maastricht, la seule raison de l’union européenne, c’est la Ligue des champions. Cette soirée du 14 octobre le montre : avec 78 buts en 18 matchs (dont 46 buts en neuf matchs ce mercredi), le record sur une journée de Ligue des champions battu . Et des belles histoires, des records et des matchs de dingue, il y en a eu à la pelle.

La manita d’Aston Villa

Le Fenerbahçe, qui avait fait tomber Lyon pour se qualifier pour cette phase de ligue, doit se dire qu’il peut-être préféré disputer la Ligue Europa ce soir : les coéquipiers de Mattéo Guendouzi ont été surclassé par Aston Villa (0-6) . Pour sa première soirée en Ligue des champions, Johan Manzambi, révélation du Mondial, a ouvert le score, le jour de ses 21 ans. Le 200 e match européen d’Unai Emery s’est très bien passée, sous les yeux du prince William.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dembélé redemande des vacances
    Dembélé redemande des vacances
    information fournie par So Foot 14.10.2026 23:45 

    Injouable sur le terrain et en zone mixte. Auteur d’une nouvelle belle performance en Ligue des champions ponctuée par un but ce mercredi soir face à City, Ousmane Dembélé était en roue libre au moment de répondre aux journalistes. Interrogé sur les critiques à ... Lire la suite

  • 78 buts en 18 matchs : une 2e journée record en Ligue des champions
    78 buts en 18 matchs : une 2e journée record en Ligue des champions
    information fournie par So Foot 14.10.2026 23:41 

    C’est donc ça, l’inflation. 78 buts en 18 matchs, une (toute) petite moyenne de 4,10 pions par rencontre , voilà le nouveau record que vient d’établir cette deuxième journée de Ligue des champions. Le précédent record, qui datait d’octobre 2025, est aux oubliettes. ... Lire la suite

  • Maghnes Akliouche, un des buteurs parisiens lors de la victoire du PSG contre Manchester City 4-2 en Ligue des champions, le 14 octobre 2026 à l'Etihad Stadium ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: le PSG remporte face à City un nouveau match européen sublime
    information fournie par AFP 14.10.2026 23:27 

    Auteur d'une première période somptueuse, franchement secoué par la suite, le Paris SG a remporté un nouveau match européen extraordinaire (4-2) mercredi sur la pelouse de Manchester City, comme face au Bayern Munich la saison dernière. Certes, l'enjeu de ce match ... Lire la suite

  • Dans une soirée de flambeurs, le PSG fait casquer City
    Dans une soirée de flambeurs, le PSG fait casquer City
    information fournie par So Foot 14.10.2026 22:55 

    Toute l'Europe les pointe du doigt pour leurs dépenses inconsidérées ? Eh bien elle en aura pour son argent : 90 minutes de foot débridé, avec une période de faste pour les Parisiens, et une autre de révolte pour les Mancuniens. Et à la fin, ce sont les champions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank