Dans une soirée de flambeurs, le PSG fait casquer City
Toute l'Europe les pointe du doigt pour leurs dépenses inconsidérées ? Eh bien elle en aura pour son argent : 90 minutes de foot débridé, avec une période de faste pour les Parisiens, et une autre de révolte pour les Mancuniens. Et à la fin, ce sont les champions d'Europe en titre qui prennent les gains.
Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
Buts : Haaland (53 e et 75 e ) pour les Syblues // Doué (13 e ), Dembélé (15 e ), Vitinha (32 e ) et Akliouche (63 e ) pour les Rouge et Bleu
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Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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