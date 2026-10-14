Nîmes, Sedan et les jolis noms du 6e tour de la Coupe de France

Road to stade de France. Quelle est la meilleure façon de prendre des nouvelles et de tous ces petits anges du foot français partis trop tôt ? La Coupe de France, pardi. Pour le dernier week-end avant l’entrée en lice des clubs de Ligue 2, Nîmes, Sedan et quelques gros noms du football français connaissent leurs adversaires . Le club de Saint-Florent Chamois (Régional 2), issue de la fusion de ce qu’il reste des Chamois Niortais, se déplace par exemple à Libourne (Régional 3). Sedan, désormais en Régional 1, ira sur la pelouse du FC Vitry (Régional 2) le 25 octobre prochain quand Istres (National 1), dans le même temps, se déplacera sur la pelouse du FC Riviera (National 3), club possédé, entre autres, par Hugo Lloris.

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UL pour SOFOOT.com