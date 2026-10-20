Une sacrée surprise dans la compo de Luis Enrique face au Barça

On ne l’avait pas vu venir. La composition du Paris-SG pour ce choc face au FC Barcelone est enfin connue. Et Luis Enrique a pris une décision inattendue. En l’absence de Nuno Mendes, forfait suite à une blessure, ce n’est pas Lucas Digne ou Warren Zaïre-Emery mais bien Lucas Hernandez qui est titularisé couloir gauche et devra tenter de contenir Lamine Yamal.

Rodri sur le banc

Mis à part cette décision surprenante, l’entraîneur espagnol a fait du classique en alignant au milieu de terrain Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves . En attaque, c’est Désiré Doué, étincelant face à Manchester City, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, dont on attend bien plus en ce début de saison, qui tenteront de tromper Joan García. Côté barcelonais, Hansi Flick a décidé de mettre Rodri sur le banc. Dani Olmo a été préféré à Fermin Lopez et en défense, suite aux absences de Jules Koundé et Eric Garcia, c’est le jeune Xavi Espart qui a été aligné. …

TM pour SOFOOT.com