 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une sacrée surprise dans la compo de Luis Enrique face au Barça
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 20:03

Ajouter Boursorama à vos sources

Une sacrée surprise dans la compo de Luis Enrique face au Barça

Une sacrée surprise dans la compo de Luis Enrique face au Barça

On ne l’avait pas vu venir. La composition du Paris-SG pour ce choc face au FC Barcelone est enfin connue. Et Luis Enrique a pris une décision inattendue. En l’absence de Nuno Mendes, forfait suite à une blessure, ce n’est pas Lucas Digne ou Warren Zaïre-Emery mais bien Lucas Hernandez qui est titularisé couloir gauche et devra tenter de contenir Lamine Yamal.

Rodri sur le banc

Mis à part cette décision surprenante, l’entraîneur espagnol a fait du classique en alignant au milieu de terrain Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves . En attaque, c’est Désiré Doué, étincelant face à Manchester City, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, dont on attend bien plus en ce début de saison, qui tenteront de tromper Joan García. Côté barcelonais, Hansi Flick a décidé de mettre Rodri sur le banc. Dani Olmo a été préféré à Fermin Lopez et en défense, suite aux absences de Jules Koundé et Eric Garcia, c’est le jeune Xavi Espart qui a été aligné.

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Fernerbahçe repris sur le fil par le Slavia Prague, Dortmund et Guirassy assurent contre Sabah
    Fernerbahçe repris sur le fil par le Slavia Prague, Dortmund et Guirassy assurent contre Sabah
    information fournie par So Foot 20.10.2026 20:44 

    Fenerbahçe 2-2 Slavia Prague Aydin (4 e ), Greenwood (11 e ) pour le Fener // Provod (15 e ) et Kacor (90e) pour les Červenobílí Balayé par Aston Villa la semaine dernière, Fenerbahçe, qui ne comptait qu’un point avant cette rencontre, a tout gâché face au Slavia ... Lire la suite

  • Un tiers des dirigeants de clubs turcs suspendus pour des paris sportifs illégaux
    Un tiers des dirigeants de clubs turcs suspendus pour des paris sportifs illégaux
    information fournie par So Foot 20.10.2026 20:30 

    Beau coup de filet. La commission de discipline de la Fédération turque de football (TFF) a suspendu 147 dirigeants de clubs turcs pour violation des règles encadrant les paris sportifs , dans le cadre d’une enquête sur des paris illégaux. Parmi eux figure Ertugrul ... Lire la suite

  • Premier report en Ligue 2 en raison des manifestations
    Premier report en Ligue 2 en raison des manifestations
    information fournie par So Foot 20.10.2026 19:22 

    Changement de programme. La rencontre entre Montpellier et le Red Star est reportée . Prévue initialement samedi après-midi, elle aura finalement lieu deux jours plus tard. L’annonce est tombée ce mardi dans un communiqué de la LFP. Ce dernier indique que c’est ... Lire la suite

  • Le multiplex de Ligue 3 déjà tout chamboulé ?
    Le multiplex de Ligue 3 déjà tout chamboulé ?
    information fournie par So Foot 20.10.2026 17:54 

    Petit à petit, on trouvera la bonne solution. Initialement diffusé le samedi à 14h45, le multiplex de Ligue 3 pourrait être déplacé au jeudi à 20 heures , annonce Le Parisien. La bonne solution pour les supporters et les clubs ? Une colère qui enflait Selon le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank