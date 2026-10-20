Fernerbahçe repris sur le fil par le Slavia Prague, Dortmund et Guirassy assurent contre Sabah

Fenerbahçe 2-2 Slavia Prague

Aydin (4 e ), Greenwood (11 e ) pour le Fener // Provod (15 e ) et Kacor (90e) pour les Červenobílí

Balayé par Aston Villa la semaine dernière, Fenerbahçe, qui ne comptait qu’un point avant cette rencontre, a tout gâché face au Slavia Prague ce mardi soir (2-2). Dominateurs dès le début de la rencontre, les Turcs vont pourtant tout de suite prendre les commandes du match. Trouvé côté droit par Milan Skriniar, Oguz Aydin repique dans l’axe, percute, puis lâche une belle frappe enroulée qui termine sa course en lucarne opposée (1-0, 4 e ) . L’entame rêvée ne fait que commencer. Après un beau une-deux avec Nélson Semedo, Mason Greenwood est trouvé à l’entrée de la surface adverse. L’ancien Marseillais contrôle et claque une demi-volée qui ne laisse aucune chance à Jakub Markovic (2-0, 11 e ) . La tête sous l’eau, les Tchèques, qui ne touchent pas un ballon, profitent d’une relance totalement manquée de Mattéo Guendouzi plein axe pour réduire l’écart, par l’intermédiaire de Lukás Provod (2-1, 15 e ) . Après ce premier quart d’heure fou, l’intensité retombe et le Fener perd Nathan Aké sur blessure (20 e ). Toujours en vie, le Slavia est tout près de recoller au score quand le coup franc de Danijel Sturm passe à quelques centimètres des montants (45 e +2).…

TM pour SOFOOT.com