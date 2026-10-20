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Premier report en Ligue 2 en raison des manifestations
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 19:22

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Premier report en Ligue 2 en raison des manifestations

Premier report en Ligue 2 en raison des manifestations

Changement de programme. La rencontre entre Montpellier et le Red Star est reportée . Prévue initialement samedi après-midi, elle aura finalement lieu deux jours plus tard. L’annonce est tombée ce mardi dans un communiqué de la LFP. Ce dernier indique que c’est la préfecture de l’Hérault qui a demandé ce report.

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Un seul report pour le moment

Ce report s’explique par une nouvelle mobilisation sociale prévue au moment où devait se disputer le match entre le deuxième et le quatrième de Ligue 2, à la Mosson. Pour rappel, aucune rencontre n’avait été reportée la semaine dernière , lors des premières manifestations. Il s’agit pour le moment du seul match décalé en raison de cette mobilisation.

TM pour SOFOOT.com

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