Le retour de Bordeaux au stade Atlantique reporté

Le début d’une longue série ? Après le report de la rencontre Montpellier-Red Star, officialisé ce mardi soir par un communiqué de la LFP, c’est au tour d’un autre match d’être décalé. Et pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de la rencontre de Régional 1 entre Bordeaux et le Stade Montois. Les Girondins devront donc patienter un jour de plus pour retrouver leur public au stade Atlantique.

Cette décision a été prise en raison des manifestations prévues samedi, en accord avec la préfecture de la Gironde. Dans un communiqué, le club explique que « le dispositif nécessaire à la sécurisation de la rencontre ne pourra pas être pleinement assuré » , car les forces de l’ordre seront mobilisées pour encadrer le mouvement social.…

TM pour SOFOOT.com