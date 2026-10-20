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Un tiers des dirigeants de clubs turcs suspendus pour des paris sportifs illégaux
information fournie par So Foot 20/10/2026 à 20:30

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Un tiers des dirigeants de clubs turcs suspendus pour des paris sportifs illégaux

Un tiers des dirigeants de clubs turcs suspendus pour des paris sportifs illégaux

Beau coup de filet. La commission de discipline de la Fédération turque de football (TFF) a suspendu 147 dirigeants de clubs turcs pour violation des règles encadrant les paris sportifs , dans le cadre d’une enquête sur des paris illégaux. Parmi eux figure Ertugrul Dogan, le président de Trabzonspor, pensionnaire de Süper Lig. Tous ont écopé d’une suspension de 45 jours , durant lesquels ils ne pourront exercer aucune fonction dans le football.

Des arbitres et des joueurs également sur la touche

Au total, 448 dirigeants avaient été renvoyés devant la commission de discipline. Les 301 autres n’ont finalement reçu aucune sanction, faute de preuves suffisantes. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une vaste enquête qui avait déjà conduit à la suspension de 149 arbitres et de 1 024 joueurs pour des durées variables, après un scandale qui a ébranlé le football turc il y a un peu plus d’un an.…

TM pour SOFOOT.com

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