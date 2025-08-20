Une rupture entre Matthis Abline et Luis Castro après Nantes-PSG ?

Il reste beaucoup à apprendre de Marseille.

Un match commencé sur le banc, une entrée timide et une défaite 1-0 contre le PSG, Matthis Abline a connu meilleur dimanche. Pour autant, tout ne s’est pas arrêté là pour le jeune attaquant nantais. Comme rapporté par RMC Sport , le meilleur buteur des Canaris de l’exercice précédent a eu le droit à un débrief musclé . « Une humiliation » , selon son entourage auprès de L’Equipe , qui ne s’y prendrait pas autrement pour forcer un peu plus le départ de l’attaquant.…

RFP pour SOFOOT.com