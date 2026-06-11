Ousmane Dembélé révèle qui a pris les commandes de l'équipe de France

Footballeur d’or et rappeur de diamant. Ousmane Dembélé et Ninho ont été réunis à l’occasion du projet « French Connection » de Billboard France . Ambitieux et talentueux depuis leurs premiers pas dans leurs disciplines respectives, les deux artistes originaires d’Île-de-France ont partagé un moment pour échanger sur leurs parcours, leurs carrières, leurs réussites mais aussi leurs échecs .

Ous’ et Jefe ont d’abord insisté sur l’importance d’avoir un entourage présent « dans les bons comme dans les mauvais moments » , comme le dit le numéro 10 parisien : « C’est important d’avoir des gens qui sont là depuis le début, qui t’ont vu grandir, qui t’ont connu quand tu n’avais rien. Dans mon cas, c’est mon pote, c’est ma mère, c’est mon agent. Les mêmes depuis toujours. » Des entourages qui les ont accompagné dans leurs chemins vers le succès. « Si tu fais n’importe quoi, par exemple, tu te couches tard, tu ne joues qu’à la PlayStation, tu manges n’importe quoi. Un vrai proche va te le faire remarquer. Mais si tu as quelqu’un de ton entourage qui te dit : « Non, vas-y, continue, c’est bien », il y a quelque chose qui coince. » …

TC pour SOFOOT.com