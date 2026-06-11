L'Angleterre est préparée à la chaleur américaine

Le heat de l’été. Vainqueure 3-0 au bout d’une rencontre maîtrisée face au Costa Rica, la sélection anglaise a dû jouer une heure plus tard à cause de la pluie diluvienne à Orlando. La météo capricieuse l’aura été jusqu’au bout : à 17 heures, heure locale du coup d’envoi, il faisait 28 degrés, ressenti 30 en Floride . Une température que les Anglais expérimenteront lors de deux des trois matchs de leur phase de groupes, selon une étude de Bloomberg, l’autre ayant lieu dans un stade climatisé.

33 degrés en match amical

« Nous voulions passer un cap en termes d’intensité, d’engagement et de cohésion, et nous l’avons fait , appuyait le sélectionneur Thomas Tuchel en conférence de presse. Nous avons vu l’effet du travail à l’entraînement. Nous constatons l’adaptation à la chaleur, l’adaptation au climat » …

NB pour SOFOOT.com