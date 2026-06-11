Bardeli quitte la France

Cap au sud pour Enzo Bardeli . Le transfert était dans les petits papiers depuis plusieurs semaines, le voilà désormais officiel. Le chouchou de Dunkerque quitte le Nord pour rejoindre Levante. Arrivé au club en 2021 dans les équipes de jeune, Enzo Bardeli y a signé son premier contrat professionnel avant de s’affirmer comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2. « Né à Dunkerque, Enzo Bardeli aura porté haut les couleurs de son territoire sous le maillot maritime. L’ensemble de l’USL Dunkerque le remercie pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure », a salué le club sur ses réseaux sociaux.

Merci Enzo 💙🤍 Né à Dunkerque, originaire de Coudekerque-Branche, Enzo Bardeli aura porté haut les couleurs de son territoire sous le maillot maritime. Arrivé à l’USLD en 2021, Enzo a signé son premier contrat professionnel avec le club avant de s’imposer comme un joueur… pic.twitter.com/X9Tn3iBK3A…

OC pour SOFOOT.com