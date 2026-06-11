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Venez répondre à notre quiz foot sur les Champs-Elysées !
information fournie par So Foot•11/06/2026 à 12:29
Venez répondre à notre quiz foot sur les Champs-Elysées !
On vous donne rendez-vous sur les Champs-Élysées !
À partir du 11 juin, rendez-vous dans la boutique adidas pour tester votre culture foot. Serez-vous à la hauteur de notre quiz foot préparé spécialement pour l’occasion ?…
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