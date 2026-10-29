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Une rue bientôt au nom d'une légende du FC Nantes
information fournie par So Foot 29/10/2026 à 19:48

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Une rue bientôt au nom d'une légende du FC Nantes

Une rue bientôt au nom d'une légende du FC Nantes

C’est rien, c’est la rue. Légende du FC Nantes, Henri Michel aura bientôt une rue à son nom dans la ville de Jules Verne . Ce mercredi 28 octobre, l’association La Maison Jaune organisait une soirée-hommage à Henri Michel sous les yeux de Maxime Bossis, Bruno Baronchelli, Jean-Paul Bertrand-Demanes, Gilles Rampillon et Claude Arribas. Dernier coach viré par la famille Kita, Michel Der Zakarian était également présent.

638 matchs pour une rue

Présente pour honorer le milieu de terrain décédé en 2018, Pauline Langlois, adjointe à la mairie de Nantes, a affirmé que le projet d’une rue de Nantes au nom d’Henri Michel avait été validé par la mairie. Champion de France en 1973, en 1977 et en 1980, le natif d’Aix-en-Provence avait disputé 638 matchs avec les Canaris entre 1966 et 1982.…

MBC pour SOFOOT.com

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