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La billetterie et l'hôtellerie pendant le Mondial vont rapporter 5 milliards d'euros à la FIFA
information fournie par So Foot 29/10/2026 à 21:33

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La billetterie et l'hôtellerie pendant le Mondial vont rapporter 5 milliards d'euros à la FIFA

La billetterie et l'hôtellerie pendant le Mondial vont rapporter 5 milliards d'euros à la FIFA

Jackpot pour Gianni Infantino et ses loulous. La FIFA devrait empocher 5 milliards de dollars de bénéfices rien que sur la vente des billets de match et sur les offres d’hospitalité à la Coupe du monde 2026 , d’après The Athletic . Une somme cinq fois plus importante que lors de la précédente édition au Qatar, notamment parce qu’il y avait 40 matchs de moins en 2022 et que la capacité des stades était, en moyenne, moins importante dans l’émirat.

Des milliards à réinvestir

La principale raison de ce bénéfice record est aussi le prix des billets, les plus chers de l’histoire de la Coupe du monde, pour assister aux rencontres de ce Mondial co-organisé aux États-Unis, Canada et Mexique. La FIFA avait promis que ces revenus issus de la billetterie seraient réinvestis « pour développer le football masculin, féminin et celui de la jeunesse dans les 211 pays membres. » Gianni Infantino l’avait déjà annoncé, cette compétition a rapporté, en totalité, 15 milliards de dollars à la FIFA, soit un peu plus de 13 milliards d’euros.…

MBC pour SOFOOT.com

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