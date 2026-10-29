Cristiano Ronaldo inscrit le 67e triplé de sa carrière

Un triplé pour fêter son élection au plus grand Ballon d’or de l’histoire. Al Nassr s’est imposé 5-3 contre Al Kholood dans un match spectaculaire. Angelo et Sadio Mané avaient marqué les deux premiers buts de la soirée pour le club de Riyad avant que Cristiano Ronaldo n’inscrive un triplé au retour des vestiaires. Le 67 e de sa longue et riche carrière.

Un triplé en 15 minutes

En un petit quart d’heure, la star portugaise a marqué à trois reprises afin de sceller la victoire des siens. Le premier but de CR7 est un simple tap-in que même un piètre attaquant de Ligue 3 aurait mis au fond. Le deuxième est une jolie tête permise par son extension digne d’un sauteur en hauteur. Enfin, le troisième est une conclusion d’une offrande de Sadio Mané envoyé au fond des filets du pauvre Hamed Abdullah Mohammed Yousef.…

MBC pour SOFOOT.com