Les plus beaux maillots de Pro Evolution Soccer 6

Didier Drogba et Thierry Henry sur la jaquette, les frappes de poney d’Adriano, les matchs North London-Merseyside Red, les Ligue des Masters avec Castolo et Minanda…

Pour certains, c’est le meilleur jeu vidéo de foot de l’histoire. Pour d’autres, il reste derrière Kick Off ou Fifa 98. Quoiqu’il en soit, Pro Evolution Soccer 6 est un monument du genre. Un monument qui fait les belles heures de la PlayStation 2 et qui fête ses 20 ans cette semaine !…

PM pour SOFOOT.com