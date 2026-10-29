Jérémie Janot ressort sa tenue mythique de Spiderman

C’est l’une des images les plus cultes de l’histoire de la Ligue 1, au même titre que les bandelettes de Maoulida ou que les coupes d’Aubameyang : en mai 2005, pour la dernière de la saison à Geoffroy-Guichard, Jérémie Janot, le gardien de l’AS Saint-Etienne, se présentait face à Istres en cosplay de Spiderman.

21 ans plus tard, le portier stéphanois a ressorti son déguisement pour une bonne cause. Il faisait partie des invités, entre Zidane, Payet, Chabal et d’autres beaux noms, pour « Le Match des Légendes 2026 » organisé à Bayonne pour l’association de Pascal Olmeta, Un sourire, un espoir pour la vie .…

SF pour SOFOOT.com