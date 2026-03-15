Une rixe entre des supporters rennais et lillois fait un blessé

Et ça continue, encore et encore. À la veille de la rencontre entre Lille et Rennes, une rixe entre des supporters des deux camps fait un blessé . Selon les informations du Parisien, la violente bagarre a éclaté samedi soir dans la rue Jean Le Ho et aurait concerné près de 200 personnes . Ces derniers ont été dispersés par le jet de deux grenades lacrymogènes et l’intervention des agents de la BAC et de l’UPS .

L’homme blessé souffre d’un traumatisme crânien

Touché à la tête, l’homme blessé à proximité du Roazhon Park souffre d’un traumatisme crânien d’après le quotidien . Ces incidents surviennent avant une rencontre importante, qui aura lieu ce dimanche à 21h dans la course à l’Europe entre Rennes et Lille. La préfecture a précisé qu’ « un dispositif de sécurité adapté et proportionné a été mis en place » pour encadrer ce match. Ici Bretagne a de son côté annoncé qu’une enquête a été ouverte.…

TM pour SOFOOT.com