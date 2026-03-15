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Le drôle de chambrage des supporters de Rosario Central
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 20:08

Le drôle de chambrage des supporters de Rosario Central

Le drôle de chambrage des supporters de Rosario Central

Drôle de dame. Alors que Rosario Central réalise un excellent début de saison en Argentine, s’est de nouveau imposé face à Banfield ce samedi (2-1) et occupe pour le moment la première place du classement , ses supporters ont décidé de chambrer les voisins de Newell’s avec des poupées gonflables.

🤳 La conexión entre Ángel Di María y el Bicho Campaz para que Central lo de vuelta ante Banfield #VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/Xt4zq0Yf96…

LB pour SOFOOT.com

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