Le drôle de chambrage des supporters de Rosario Central
Drôle de dame. Alors que Rosario Central réalise un excellent début de saison en Argentine, s’est de nouveau imposé face à Banfield ce samedi (2-1) et occupe pour le moment la première place du classement , ses supporters ont décidé de chambrer les voisins de Newell’s avec des poupées gonflables.
🤳 La conexión entre Ángel Di María y el Bicho Campaz para que Central lo de vuelta ante Banfield #VamosCanalla 🇺🇦💪🏼 pic.twitter.com/Xt4zq0Yf96…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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