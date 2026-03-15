Quand Tudor confond Slot avec un membre du staff de Tottenham
Du grand art. Avant la rencontre entre Liverpool et Tottenham, où les Spurs ont arraché le match nul grâce à Richarlison (1-1), Tudor a fait une belle bourde. Alors qu’il souhaitait faire la traditionnelle poignée de main avec l’entraîneur adverse, le technicien croate a confondu son confrère de Liverpool avec… un de ses propres assistants, qui est également chauve.
Igor Tudor thought this random bald man was Slot 😭😭😭pic.twitter.com/lyaxwapxib…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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