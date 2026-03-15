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Chelsea conserve sa couronne en Coupe de la Ligue
information fournie par So Foot•15/03/2026 à 20:33
Chelsea conserve sa couronne en Coupe de la Ligue
Le
back-to-back
. Vainqueur de la compétition en 2025, Chelsea a conservé son titre en Coupe de la Ligue, en s’imposant 2 à 0 face à Manchester United au Ashton Gate Stadium de Bristol.
CHELSEA ARE THE WINNERS!! 🏆 pic.twitter.com/DAsCya0JhA…
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