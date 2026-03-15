Côme renverse la Roma et intègre le top 4
Côme 2-1 Roma
Buts : Douvikas (59ᵉ) et Carlos (79ᵉ) pour les Lariani // Malen (sp, 7ᵉ) pour les Giallorossi
Carton rouge : Wesley (64ᵉ) …
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Côme renverse la Roma et intègre le top 4
Buts : Douvikas (59ᵉ) et Carlos (79ᵉ) pour les Lariani // Malen (sp, 7ᵉ) pour les Giallorossi
Carton rouge : Wesley (64ᵉ) …
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