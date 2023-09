« Une réunion est réussie quand, à la fin, une décision est prise »

Dominique Laurent, directeur des ressources humaines de Schneider Electric France, prend le sujet de la réunion très au sérieux. « Un sujet sur lequel je casse les pieds, dit-il. Beaucoup de gens prétendent être bons dans la gestion de la réunion. Dans les faits, personne ne l'est vraiment. Disons plutôt qu'il s'agit d'un chemin continu de progrès. » Pour ce passionné de la transformation des entreprises, il existe deux catégories de manageurs : ceux qui, « portés par les flots », voient les mauvaises réunions comme inévitables car ils ne connaissent pas de meilleure façon de faire, et ceux, dont il fait partie, qui prennent le temps de réfléchir au sujet et qui engagent un certain nombre d'actions.

Le Point : Les réunions sont considérées comme trop nombreuses et comme une source de frustration. Comment ce problème est-il appréhendé chez Schneider Electric France ?

Dominique Laurent : Il y a cinq ans, nous avons lancé le programme One Energie avec un organisme de formation anglo-saxon et des personnes qui avaient travaillé avec des équipes olympiques britanniques. La formation visait à apprendre aux cadres à mentaliser, comme le font les sportifs de haut niveau, pour être plus performant. À ce titre, il avait été décrété qu'une réunion ne devait pas dépasser quarante-cinq minutes. Est-ce que, depuis, cette loi est respectée

... Source LePoint.fr