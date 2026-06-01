Et le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera...

Et le vainqueur de la Coupe du monde 2026 sera...

Ne soyez pas surpris quand Lamine Yamal brandira sa première Coupe du monde, le 19 juillet prochain. Enfin, c’est seulement si les pronos d’ Opta sont les bons. En effet, le supercalculateur voit l’Espagne remporter le trophée à 16,1 % de chances après avoir réalisé 10 000 simulations avant le Mondial américain.

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup? Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament? We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT…

EM pour SOFOOT.com