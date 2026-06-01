L'Iran présente sa liste pour la Coupe du monde 2026

L'Iran présente sa liste pour la Coupe du monde 2026

Ving-six hommes pour permettre à l’Iran de passer les poules d’une Coupe du monde. Les hommes d’Amir Ghalenoei affronteront la Nouvelle-Zélande, la Belgique et enfin l’Egypte avec pour objectif de faire mieux qu’en 2022.

Un ancien Amiénois dans la liste

Sans Sardar Azmoun, mais avec son joueur star Mehdi Taremi, l’Iran pourra aussi compter sur Saman Ghoddos. Passé par Amiens entre 2018 et 2020 , il disputera ainsi sa troisième Coupe du monde après celle de 2018 et de 2022. …

MJ pour SOFOOT.com