L'Iran présente sa liste pour la Coupe du monde 2026
Ving-six hommes pour permettre à l’Iran de passer les poules d’une Coupe du monde. Les hommes d’Amir Ghalenoei affronteront la Nouvelle-Zélande, la Belgique et enfin l’Egypte avec pour objectif de faire mieux qu’en 2022.
Un ancien Amiénois dans la liste
Sans Sardar Azmoun, mais avec son joueur star Mehdi Taremi, l’Iran pourra aussi compter sur Saman Ghoddos. Passé par Amiens entre 2018 et 2020 , il disputera ainsi sa troisième Coupe du monde après celle de 2018 et de 2022. …
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer