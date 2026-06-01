La recrue de l'année en Premier League joue à Manchester United

La recrue de l'année en Premier League joue à Manchester United

La moisson continue pour Manchester United. Après le trophée de meilleur joueur de la saison pour Bruno Fernandes, un de ses coéquipiers a lui aussi obtenu une distinction. Senne Lammens, gardien des Red Devils , s’est vu attribuer ce lundi le titre honorifique de « recrue de l’année » en Premier League . Le gardien belge arrivé en provenance d’Antwerp pour 21 millions d’euros a réalisé neuf clean sheets en championnat cette saison.

Making an instant impact for his new club ❤️@ManUtd’s goalkeeper Senne Lammens is @BarclaysFooty Transfer of the Season 🙌 pic.twitter.com/SG0Saqr6Gd…

OC pour SOFOOT.com