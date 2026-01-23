Une recrue officialisée par l'OM
C’est dans la boîte. Comme annoncé depuis quelques jours, le milieu de terrain néerlandais Quinten Timber a officiellement signé à l’Olympique de Marseille ce vendredi. L’ancien joueur de Feyenoord a signé un contrat de quatre ans et demi à l’OM, comme l’avait déjà révélé Medhi Benatia avant le match des Phocéens contre Liverpool ce mercredi.
𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝙾𝙽𝙴 - 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐁𝐥𝐮𝐞 🔥 WelkOM 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐛𝐞𝐫 🇳🇱💙 pic.twitter.com/4kZnSOLU3O…
