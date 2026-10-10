Une recrue estivale sauve le Real Madrid face à Villarreal
Real Madrid 1-0 Villarreal
But : Diomandé (62 e ) pour les Merengues
Expulsion : Vinícius Júnior (73 e ) côté Real …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Une recrue estivale sauve le Real Madrid face à Villarreal
But : Diomandé (62 e ) pour les Merengues
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Battu par Monaco lors de son dernier match de Ligue 1 au Parc des Princes, le PSG a remis l’église au milieu du village samedi soir face au Mans (3-1). Maghnes Akliouche en a profité pour marquer son premier but sous le maillot rouge et bleu , d’une belle frappe ... Lire la suite
Record de buts pour un multiplex battu pour cette saison. Alors que les Brestois n’avaient plus senti l’odeur d’une victoire depuis le 5 septembre face au Havre (1-2), les Ty’Zefs ont humilié Angers au stade Francis-Le-Blé (5-1). Invaincu depuis le début de la ... Lire la suite
Malgré une trêve internationale à rallonge et un onze remanié, le PSG n'a pas oublié comment gagner. Les Parisiens ont dominé Le Mans au Parc des Princes samedi (3-1). Le champion de France n'est pas encore au sommet du classement, mais il s'en rapproche. PSG 3-1 ... Lire la suite
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