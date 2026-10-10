Le PSG, « c'est des assassins »

Battu par Monaco lors de son dernier match de Ligue 1 au Parc des Princes, le PSG a remis l’église au milieu du village samedi soir face au Mans (3-1). Maghnes Akliouche en a profité pour marquer son premier but sous le maillot rouge et bleu , d’une belle frappe du gauche. « Je suis content de marquer, ça fait plaisir , a-t-il réagi au micro de Ligue 1+ . Tenter, participer au jeu, aider l’équipe, c’est ça mon objectif. Retour de trêve, ce n’est jamais simple . Toutes les équipes de ce championnat sont difficile donc c’est bien d’avoir pu mettre trois buts. On aurait pu en mettre plus mais on est content de cette victoire. »

En face, le défenseur manceau Samuel Yohou avait lui aussi le sourire, conscient que la marche était haute. « On a tout donné. On a eu le courage de revenir au score mais voilà, c’est des tueurs, c’est des assassins, il ne faut rien leur laisser . La copie n’était pas parfaite mais face à une grande équipe du PSG, c’est compliqué. On n’a pas été assez tueurs dans nos deux surfaces. » …

QB pour SOFOOT.com