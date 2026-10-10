 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG, « c'est des assassins »
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 23:07

Ajouter Boursorama à vos sources

Le PSG, « c'est des assassins »

Le PSG, « c'est des assassins »

Battu par Monaco lors de son dernier match de Ligue 1 au Parc des Princes, le PSG a remis l’église au milieu du village samedi soir face au Mans (3-1). Maghnes Akliouche en a profité pour marquer son premier but sous le maillot rouge et bleu , d’une belle frappe du gauche. « Je suis content de marquer, ça fait plaisir , a-t-il réagi au micro de Ligue 1+ . Tenter, participer au jeu, aider l’équipe, c’est ça mon objectif. Retour de trêve, ce n’est jamais simple . Toutes les équipes de ce championnat sont difficile donc c’est bien d’avoir pu mettre trois buts. On aurait pu en mettre plus mais on est content de cette victoire. »

En face, le défenseur manceau Samuel Yohou avait lui aussi le sourire, conscient que la marche était haute. « On a tout donné. On a eu le courage de revenir au score mais voilà, c’est des tueurs, c’est des assassins, il ne faut rien leur laisser . La copie n’était pas parfaite mais face à une grande équipe du PSG, c’est compliqué. On n’a pas été assez tueurs dans nos deux surfaces. »

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un premier club de Ligue 3 éliminé de la Coupe
    Un premier club de Ligue 3 éliminé de la Coupe
    information fournie par So Foot 10.10.2026 23:35 

    Un de chute ! Le cinquième tour de la Coupe de France bat son plein, et un club de Ligue 3 a pris la porte ce samedi. Aubagne, le 16 e du championnat, a été éliminé sur la pelouse d’Istres , pensionnaire de N1 (1-0). Bastia a eu très chaud face à son voisin, le ... Lire la suite

  • Une recrue estivale sauve le Real Madrid face à Villarreal
    Une recrue estivale sauve le Real Madrid face à Villarreal
    information fournie par So Foot 10.10.2026 23:23 

    Real Madrid 1-0 Villarreal But : Diomandé (62 e ) pour les Merengues Expulsion : Vinícius Júnior (73 e ) côté Real … LB pour SOFOOT.com

  • Brest se rassure, le Paris FC n’est plus invaincu, Monaco récupère son fauteuil de leader
    Brest se rassure, le Paris FC n’est plus invaincu, Monaco récupère son fauteuil de leader
    information fournie par So Foot 10.10.2026 22:56 

    Record de buts pour un multiplex battu pour cette saison. Alors que les Brestois n’avaient plus senti l’odeur d’une victoire depuis le 5 septembre face au Havre (1-2), les Ty’Zefs ont humilié Angers au stade Francis-Le-Blé (5-1). Invaincu depuis le début de la ... Lire la suite

  • Le PSG fait craquer Le Mans
    Le PSG fait craquer Le Mans
    information fournie par So Foot 10.10.2026 22:50 

    Malgré une trêve internationale à rallonge et un onze remanié, le PSG n'a pas oublié comment gagner. Les Parisiens ont dominé Le Mans au Parc des Princes samedi (3-1). Le champion de France n'est pas encore au sommet du classement, mais il s'en rapproche. PSG 3-1 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank