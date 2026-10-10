Le PSG fait craquer Le Mans

Malgré une trêve internationale à rallonge et un onze remanié, le PSG n'a pas oublié comment gagner. Les Parisiens ont dominé Le Mans au Parc des Princes samedi (3-1). Le champion de France n'est pas encore au sommet du classement, mais il s'en rapproche.

PSG 3-1 Le Mans

Buts : Beraldo (20 e S.P.), Kvaratskhelia (61 e ), Akliouche (67 e ) // Mafouta (54 e )

Le tournage de Didier est terminé depuis longtemps et cette fois, Patrick Videira n’était pas au Parc des Princes pour faire de la figuration. Son équipe du Mans n’a pas démérité, loin de là, face au PSG. La marche était cependant un peu haute, même si Luis Enrique a largement fait tourner en prévision du choc contre Manchester City – au point de sortir Lucas Digne du placard. Les Parisiens ont fait respecter la hiérarchie pour signer une quatrième victoire d’affilée (3-1), et se repositionner dans les hautes sphères du championnat.…

Par Quentin BALLUE pour SOFOOT.com