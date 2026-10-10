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Brest se rassure, le Paris FC n’est plus invaincu, Monaco récupère son fauteuil de leader
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 22:56

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Brest se rassure, le Paris FC n’est plus invaincu, Monaco récupère son fauteuil de leader

Brest se rassure, le Paris FC n’est plus invaincu, Monaco récupère son fauteuil de leader

Record de buts pour un multiplex battu pour cette saison. Alors que les Brestois n’avaient plus senti l’odeur d’une victoire depuis le 5 septembre face au Havre (1-2), les Ty’Zefs ont humilié Angers au stade Francis-Le-Blé (5-1). Invaincu depuis le début de la saison, le Paris FC s’est incliné au Moustoir face à Lorient au terme d’un match parfaitement géré par les Merlus (1-0). Monaco reste donc la seule équipe invaincue depuis le début du championnat et leader de la Ligue 1 après le nul concédé contre Toulouse (2-2).

Si les protégés de Julien Lachuer n’étaient pas parvenus à inscrire plus de deux buts dans un match depuis la reprise de la Ligue 1, ils ont doublé la mise en 45 minutes face au SCO. Avec quatre buts en première période, les Brestois ont retrouvé de la confiance au retour de cette trêve. Parti à l’abordage de la surface angevine, Ludovic Ajorque est parvenu à inscrire son deuxième but de la saison, évidemment de la tête (1-0, 9 e ) . Le géant réunionnais a été imité quelques minutes plus tard par Lucas Tousart qui s’est également illustré de la tête pour inscrire le but du break (2-0, 17 e ) . De quoi parfaitement lancer l’armada offensive brestoise, puisque Kenny Lala a transformé le penalty obtenu par Kamory Doumbia (3-0, 30 e ) , tandis que Mama Baldé (4-0, 45 e ) est venu parachever le récital offensif breton des 45 premières minutes. Prosper Peter a beau avoir réduit l’écart au retour des vestiaires (4-1, 47 e ) , Pathé Mboup a alourdi la note sept minutes plus tard (5-1, 54 e ) . L’expulsion de Jordan Lefort à l’heure de jeu (59 e ) n’a finalement eu aucune incidence sur le résultat final.…

LB pour SOFOOT.com

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