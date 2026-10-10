 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un premier club de Ligue 3 éliminé de la Coupe
information fournie par So Foot 10/10/2026 à 23:35

Ajouter Boursorama à vos sources

Un premier club de Ligue 3 éliminé de la Coupe

Un premier club de Ligue 3 éliminé de la Coupe

Un de chute ! Le cinquième tour de la Coupe de France bat son plein, et un club de Ligue 3 a pris la porte ce samedi. Aubagne, le 16 e du championnat, a été éliminé sur la pelouse d’Istres , pensionnaire de N1 (1-0). Bastia a eu très chaud face à son voisin, le Gazélec Ajaccio, mais le Sporting s’en est sorti aux tirs au but (0-0, 3-4 T.A.B.). Quelques sueurs froides aussi pour Caen : mené au score sur la pelouse d’un club de R1, l’Avant-Garde Caen, le Stade Malherbe a obtenu sa qualification en égalisant sur penalty par Armand Gnanduillet et en prenant l’avantage sur corner grâce à Mathis Daffot (1-2).

Le FC Saint-Brice-sous-Forêt (R1) mérite également une mention très bien pour avoir tenu la dragée haute à Fleury, 10 e de Ligue 3 (0-1). En revanche, Valenciennes n’a pas tremblé une seule seconde. Le VAFC a même signé la plus large victoire de son histoire en collant treize buts à Habarcq (0-13). Le choc entre Orléans (L3) et Châteauroux (N1) a été remporté par l’USO (1-3). Qualification en poche, aussi, pour La Roche, Thionville, le FC Rouen et Amiens. Dimanche, QRM, l’AS Cannes, Paris 13 Atlético, Concarneau, Bourg-en-Bresse et Le Puy seront dans l’arène.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une recrue estivale sauve le Real Madrid face à Villarreal
    Une recrue estivale sauve le Real Madrid face à Villarreal
    information fournie par So Foot 10.10.2026 23:23 

    Real Madrid 1-0 Villarreal But : Diomandé (62 e ) pour les Merengues Expulsion : Vinícius Júnior (73 e ) côté Real … LB pour SOFOOT.com

  • Le PSG, « c'est des assassins »
    Le PSG, « c'est des assassins »
    information fournie par So Foot 10.10.2026 23:07 

    Battu par Monaco lors de son dernier match de Ligue 1 au Parc des Princes, le PSG a remis l’église au milieu du village samedi soir face au Mans (3-1). Maghnes Akliouche en a profité pour marquer son premier but sous le maillot rouge et bleu , d’une belle frappe ... Lire la suite

  • Brest se rassure, le Paris FC n’est plus invaincu, Monaco récupère son fauteuil de leader
    Brest se rassure, le Paris FC n’est plus invaincu, Monaco récupère son fauteuil de leader
    information fournie par So Foot 10.10.2026 22:56 

    Record de buts pour un multiplex battu pour cette saison. Alors que les Brestois n’avaient plus senti l’odeur d’une victoire depuis le 5 septembre face au Havre (1-2), les Ty’Zefs ont humilié Angers au stade Francis-Le-Blé (5-1). Invaincu depuis le début de la ... Lire la suite

  • Le PSG fait craquer Le Mans
    Le PSG fait craquer Le Mans
    information fournie par So Foot 10.10.2026 22:50 

    Malgré une trêve internationale à rallonge et un onze remanié, le PSG n'a pas oublié comment gagner. Les Parisiens ont dominé Le Mans au Parc des Princes samedi (3-1). Le champion de France n'est pas encore au sommet du classement, mais il s'en rapproche. PSG 3-1 ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank