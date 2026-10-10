Un premier club de Ligue 3 éliminé de la Coupe

Un de chute ! Le cinquième tour de la Coupe de France bat son plein, et un club de Ligue 3 a pris la porte ce samedi. Aubagne, le 16 e du championnat, a été éliminé sur la pelouse d’Istres , pensionnaire de N1 (1-0). Bastia a eu très chaud face à son voisin, le Gazélec Ajaccio, mais le Sporting s’en est sorti aux tirs au but (0-0, 3-4 T.A.B.). Quelques sueurs froides aussi pour Caen : mené au score sur la pelouse d’un club de R1, l’Avant-Garde Caen, le Stade Malherbe a obtenu sa qualification en égalisant sur penalty par Armand Gnanduillet et en prenant l’avantage sur corner grâce à Mathis Daffot (1-2).

Le FC Saint-Brice-sous-Forêt (R1) mérite également une mention très bien pour avoir tenu la dragée haute à Fleury, 10 e de Ligue 3 (0-1). En revanche, Valenciennes n’a pas tremblé une seule seconde. Le VAFC a même signé la plus large victoire de son histoire en collant treize buts à Habarcq (0-13). Le choc entre Orléans (L3) et Châteauroux (N1) a été remporté par l’USO (1-3). Qualification en poche, aussi, pour La Roche, Thionville, le FC Rouen et Amiens. Dimanche, QRM, l’AS Cannes, Paris 13 Atlético, Concarneau, Bourg-en-Bresse et Le Puy seront dans l’arène.…

QB pour SOFOOT.com