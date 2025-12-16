Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Une récompense pour Gianluigi Donnarumma
information fournie par So Foot•16/12/2025 à 14:00
Une récompense pour Gianluigi Donnarumma
Un petit trophée au pied du sapin.
Pour ses performances avec le PSG lors du premier semestre plus que pour ses débuts (très corrects) à Manchester City,
Gianluigi Donnarumma s’est vu décerner le trophée The Best de meilleur gardien
pour l’année 2025.…
À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2025 au Maroc, certains joueurs n'ont toujours pas rejoint leur camp de base, retenu jusqu'à la dernière seconde en club. Ces derniers profitent de leurs privilèges, pendant que les instances internationales ne trouvent ...
Lire la suite
La CAN est le théâtre d’histoires singulières : cette fois celle d’un joueur germano-zimbabwéen, entre la troisième division allemande et la sélection zimbabwéenne . Ce samedi, Jonah Fabisch était encore assis sur le banc lors du match de troisième division entre ...
Lire la suite
Du nouveau dans l’affaire Hamraoui. Le parquet de Versailles a rendu son réquisitoire ce mardi. Il demande qu’ Aminata Diallo, ancienne milieu du PSG, soit jugée en procès pour complicité de violences volontaires en réunion avec usage d’arme et préméditation, et ...
Lire la suite
On ne lave plus le linge sale en famille. Un mois après une audience électrique devant le conseil des prud’hommes de Paris, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont fixés. Ce mardi, le club a été condamné à verser environ 61 millions d’euros à son ancien joueur ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer