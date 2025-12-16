 Aller au contenu principal
Une récompense pour Gianluigi Donnarumma
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 14:00

Un petit trophée au pied du sapin.

Pour ses performances avec le PSG lors du premier semestre plus que pour ses débuts (très corrects) à Manchester City, Gianluigi Donnarumma s’est vu décerner le trophée The Best de meilleur gardien pour l’année 2025.…

VM pour SOFOOT.com

