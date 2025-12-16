Luis Enrique et Ernesto Valverde entendus dans l’affaire Negreira
Grosse activité sur le terrain judiciaire. Et pas qu’en France.
Après s’être croisés en Ligue des champions le mercredi précédent pour un Athletic-PSG, les anciens entraineurs du Barça Luis Enrique (2014-2017) et Ernesto Valverde (2017-2020) ont été entendus par la justice vendredi 12 décembre, dans le cadre de l’affaire Negreira, scandale arbitral présumé mettant en cause le FC Barcelone . Ce lundi, les émissions El Larguero de la radio SER et El Chiringuito de la chaîne de télévision Mega ont révélé ces témoignages .…
CMF pour SOFOOT.com
