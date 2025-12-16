Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le geste inédit et génial de Lizbeth Ovalle sacré plus beau but de l'année
information fournie par So Foot•16/12/2025 à 16:00
Le geste inédit et génial de Lizbeth Ovalle sacré plus beau but de l'année
Golazo, nom commun : Lizbeth Ovalle.
Le Marta Award 2025 a trouvé preneuse : Lizbeth Ovalle
, 26 ans, ailier virevoltante de Tigres UANL, récompensée pour le plus beau but de l’année dans le football féminin.…
information fournie par AFP Video•16.12.2025•16:55•
Le navigateur Charlie Dalin, l'un des visages les plus connus de la course au large française, a été élu lundi à Paris "Marin de l'année 2025" après sa victoire étincelante l'hiver dernier sur le Vendée Globe.
Clap de fin. Gardien de but slovène passé par d’innombrables stades (et bancs) de France, Denis Petrić a annoncé sa retraite ce mardi à l’âge de 37 ans. Formé à l’AJ Auxerre, Petrić a fait ses armes en National avec le SO Cassis-Carnoux, puis en Ligue 2 du côté ...
Lire la suite
L'automobiliste britannique qui avait blessé plus de 130 supporters en fonçant dans la foule rassemblée pour la parade de victoire du club de football Liverpool FC en mai, semant "la dévastation", a été condamné mardi à 21 ans et six mois de prison. Paul Doyle, ...
Lire la suite
La page Celtic est tournée. En octobre dernier, l e propriétaire du Celtic, Dermot Desmond, qualifiait le comportement de Brendan Rodgers dans un communiqué officiel de « diviseur, trompeur et égoïste » . À l’époque, le Nord-Irlandais venait tout juste de démissionner ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer