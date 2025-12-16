Lens en concurrence avec Arsenal et Manchester United
Au Nord, c’était les corners… mais pas que.
Lens a réussi une brillante (quasi) première partie de saison : champion d’automne avec le plus grand nombre de victoires (12 contre 11 pour le PSG) et la meilleure défense (13 buts concédés, contre 14 pour le PSG) sur la phase aller, les Sang et or peuvent voir très grand pour la suite.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
