Des supporters irakiens et un soigneur de D2 allemande mis à l'honneur aux prix The Best

La cérémonie préférée de Vinícius.

La FIFA n’a pas attendu le soir de la cérémonie pour distribuer une partie de ses trophées The Best . Le FIFA Fan Award 2025 a été attribué aux supporters du Zakho SC , club de première division irakienne basé au Kurdistan. Lors d’un match de championnat en mai, les fans ont jeté plusieurs milliers de peluches sur la pelouse. Les jouets ont ensuite été collectés et redistribués à des enfants hospitalisés, notamment atteints de cancer. Un geste relayé massivement sur les réseaux et soutenu par une campagne de votes internationale, qui a permis à Zakho de devancer des candidats européens bien plus médiatisés.…

MH pour SOFOOT.com