Une procédure disciplinaire lancée par l’UEFA après Lyon-Fenerbahçe

Un Francilien joueur d’un club turc, tombé amoureux de Marseille, qui s’embrouille avec les supporters lyonnais : le scénario Netflix de l’année ? Pas vraiment au goût de l’UEFA, qui n’a pas vraiment apprécié les nombreuses scènes de grabuge qui ont accompagné le match entre Lyon et le Fenerbahçe . Comme le rapporte L’Équipe , l’instance européenne a officiellement entamé des enquêtes pour statuer sur les différentes scènes de violences d’avant et d’après-match . Les deux clubs sont visés par les deux mêmes accusations : « jets d’engins pyrotechniques et d’objets » et « troubles dans les tribunes ».

Guendouzi pas épargné ?

L’Équipe rapporte également qu’un enquêteur a été dépêché pour se concentrer uniquement sur les échauffourées survenues dans les couloirs du stade. Mattéo Guendouzi serait particulièrement visé par l’UEFA , qui n’a pas dû trouver les provocations du joueur français envers les supporters lyonnais très brillantes……

ABS pour SOFOOT.com