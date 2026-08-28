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Brentford attire un international sénégalais
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 15:36
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Brentford attire un international sénégalais

Brentford attire un international sénégalais

Du championnat tchèque à un transfert à 40 millions d’euros en un an : le foot va vite. Brentford a annoncé l’arrivée de El Hadji Malick Diouf contre 40 patates en provenance de West Ham . L’international sénégalais aux 23 sélections a signé un contrat de 5 ans chez les Bees , récent neuvième de Premier League.

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