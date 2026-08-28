Le Bayern voudrait blinder Michael Olise

Quand on a (potentiellement) la meilleure patte gauche du monde dans son effectif, il est recommandé de la garder. En constante progression depuis son arrivée de Crystal Palace en juillet 2024, Michael Olise est devenu un cadre de la troupe de Vincent Kompany . À tel point que la direction du Bayern Munich voudrait prolonger le Franglish .

Un salaire qui va avec son niveau

Sous contrat jusqu’en 2029, le joueur de 25 ans, qui se voyait bien partir au Real Madrid cet été, va rester en Bavière au moins une saison de plus . D’après L’Équipe , le Bayern serait prêt à réaliser de gros efforts sur le plan économique pour conserver sa star .…

AC pour SOFOOT.com