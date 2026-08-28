 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue Europa: tirage compliqué pour l'OM et Lyon, Rennes s'en sort mieux
information fournie par AFP 28/08/2026 à 16:02
Ajouter Boursorama à vos sources

Les Marseillais, vainqueurs de Strasbourg en ouverture du championnat, le 21 août 2026 au stade Vélodrome, ont eu un tirage corsé pour la Ligue Europa ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Les Marseillais, vainqueurs de Strasbourg en ouverture du championnat, le 21 août 2026 au stade Vélodrome, ont eu un tirage corsé pour la Ligue Europa ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Marseille et Lyon ont hérité vendredi d'un programme plutôt dense et compliqué en Ligue Europa alors que Rennes a été beaucoup mieux loti lors du tirage au sort effectué à Monaco.

Si l'OM et l'OL, placés dans le chapeau 1, ont évité la Juventus Turin et l'AC Milan, les deux épouvantails italiens du plateau, ils n'ont pas été gâtés et devront lutter pour atteindre les 8e de finale.

Les Marseillais, finalistes de la compétition en 1999, 2004 et 2018, devront ainsi avoir les nerfs solides pour résister à des déplacements corsés, notamment sur les pelouses du Bayer Leverkusen, du Celtic Glasgow et de Besiktas. Ils auront en revanche l'avantage de recevoir au Vélodrome les Grecs de l'Olympiacos, les Belges d'Anderlecht, les Espagnols du Celta Vigo et les Bulgares du Levski Sofia.

Le tout avec un effectif beaucoup moins fourni que l'an passé, puisque les Phocéens n'ont toujours pas recruté durant le mercato estival et que l'opération dégraissage n'est peut-être pas terminée.

"On a un objectif de masse salariale. Cet objectif a été soumis et validé par la DNCG. Tant que vous n'êtes pas arrivés proche de cet objectif, vous ne pouvez pas recruter", a admis le président de l'OM Stéphane Richard, qui a jugé le tirage "relevé".

L'Olympique lyonnais, premier de la phase de ligue l'an passé, peut aussi s'attendre à un parcours consistant après avoir manqué le coche de la Ligue des champions en barrages face à Fenerbahçe, mercredi.

Les Lyonnais se rendront chez les Espagnols de la Real Sociedad, les Belges d'Anderlecht, les Allemands d'Hoffenheim et les Polonais de Jagiellonia, tandis qu'ils accueilleront un autre club belge, l'Union Saint-Gilloise, les Norvégiens de Lillestrom et les Allemands du Bayer Leverkusen.

L'OL retrouve Pierre Sage

L'OL affrontera également à domicile Crystal Palace et retrouvera ainsi son ancien entraîneur Pierre Sage, qui a pris les commandes de l'équipe anglaise après son départ de Lens à l'intersaison.

Le défenseur Ruben Kluivert et ses coéquipiers lyonnais, battus à domicile par Fenerbahçe, le 28 août 2026 ont été reversés en Ligue Europe ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Le défenseur Ruben Kluivert et ses coéquipiers lyonnais, battus à domicile par Fenerbahçe, le 28 août 2026 ont été reversés en Ligue Europe ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

"Ce sera un match particulier", a reconnu le directeur général Michael Gerlinger.

"Sur le plan sportif, c'est faisable. On aurait pu disputer une autre compétition mais on va jouer avec le même élan et la même envie. On va essayer d'accéder aux matches à élimination directe", a ajouté le dirigeant rhodanien.

Pour son retour à l'échelon européen après deux ans d'absence, le Stade Rennais peut au contraire respirer. Les Bretons se frotteront à la Juventus Turin en Italie, mais hormis la "Vieille Dame", ils s'en sortent plutôt bien puisqu'ils joueront à domicile contre l'Olympiacos, le Dinamo Zagreb, l'Omonia Nicosie et l'OFI Crète et à l'extérieur face au Sparta Prague, à Sturm Graz et au NEC Nimègue.

"C'est un plaisir de revenir sur la scène européenne. Le tirage aurait pu être pire. L'ambition sera de bien figurer, l'objectif sera de sortir de la phase de ligue et après on verra notre tirage", a réagi le président exécutif Arnaud Pouille.

La première journée de la Ligue Europa se déroulera les 16 et 17 septembre et la finale aura lieu à Francfort le 26 mai 2027.

En Ligue Conference, Monaco aura Brighton et Fribourg comme principaux adversaires en phase de ligue à partir du 15 octobre. La finale est prévue à Istanbul, le 2 juin 2027.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Réserve fédérale américaine Kevin Warsh lors d'un discours à Washington, le 29 juillet 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Pour sa rentrée, le patron de la Fed se montre plus sévère face à l'inflation
    information fournie par AFP 28.08.2026 17:31 

    Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), désigné par Donald Trump pour baisser les taux d'intérêt, a opéré vendredi un subtil changement de ton suggérant que c'est plutôt une augmentation qui se profile pour combattre l'inflation. Le premier discours ... Lire la suite

  • Kaio Jorge convoqué par la justice brésilienne pour une faute
    Kaio Jorge convoqué par la justice brésilienne pour une faute
    information fournie par So Foot 28.08.2026 17:27 

    Juste retour de bâton ? TressoldiAprès sa tentative ratée d’homicide sur Ruan Tressoldi durant la récente rencontre entre Cruzeiro et l’Atlético Mineiro, Kaio Jorge devra faire face à la justice du sport brésilien . Globo précise que l’Atlético Mineiro a porté ... Lire la suite

  • Une personne fait ses courses à New York
    Etats-Unis: Le moral des ménages se dégrade moins que prévu en août
    information fournie par Reuters 28.08.2026 17:13 

    Le ‌moral des ménages américains s'est ​dégradé moins que prévu en août, montrent vendredi les résultats définitifs ​de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son ​indice de confiance ⁠ressort à 51,7 après 51,0 ‌en première estimation et 55,2 en juillet, ... Lire la suite

  • La Biélorusse Aryna Sabalenka
    US Open-Tennis: Alcaraz et Sabalenka héritent d'un tirage relevé
    information fournie par Reuters 28.08.2026 17:08 

    Le tenant du titre Carlos ‌Alcaraz et Aryna Sabalenka, cette dernière visant un troisième triomphe consécutif à ​New York, ont hérité d'un tirage relevé lors de l'US Open, qui commence dimanche. De retour en simple après cinq mois d'absence en raison d'une blessure ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank