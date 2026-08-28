Ligue Europa: tirage compliqué pour l'OM et Lyon, Rennes s'en sort mieux

Les Marseillais, vainqueurs de Strasbourg en ouverture du championnat, le 21 août 2026 au stade Vélodrome, ont eu un tirage corsé pour la Ligue Europa ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Marseille et Lyon ont hérité vendredi d'un programme plutôt dense et compliqué en Ligue Europa alors que Rennes a été beaucoup mieux loti lors du tirage au sort effectué à Monaco.

Si l'OM et l'OL, placés dans le chapeau 1, ont évité la Juventus Turin et l'AC Milan, les deux épouvantails italiens du plateau, ils n'ont pas été gâtés et devront lutter pour atteindre les 8e de finale.

Les Marseillais, finalistes de la compétition en 1999, 2004 et 2018, devront ainsi avoir les nerfs solides pour résister à des déplacements corsés, notamment sur les pelouses du Bayer Leverkusen, du Celtic Glasgow et de Besiktas. Ils auront en revanche l'avantage de recevoir au Vélodrome les Grecs de l'Olympiacos, les Belges d'Anderlecht, les Espagnols du Celta Vigo et les Bulgares du Levski Sofia.

Le tout avec un effectif beaucoup moins fourni que l'an passé, puisque les Phocéens n'ont toujours pas recruté durant le mercato estival et que l'opération dégraissage n'est peut-être pas terminée.

"On a un objectif de masse salariale. Cet objectif a été soumis et validé par la DNCG. Tant que vous n'êtes pas arrivés proche de cet objectif, vous ne pouvez pas recruter", a admis le président de l'OM Stéphane Richard, qui a jugé le tirage "relevé".

L'Olympique lyonnais, premier de la phase de ligue l'an passé, peut aussi s'attendre à un parcours consistant après avoir manqué le coche de la Ligue des champions en barrages face à Fenerbahçe, mercredi.

Les Lyonnais se rendront chez les Espagnols de la Real Sociedad, les Belges d'Anderlecht, les Allemands d'Hoffenheim et les Polonais de Jagiellonia, tandis qu'ils accueilleront un autre club belge, l'Union Saint-Gilloise, les Norvégiens de Lillestrom et les Allemands du Bayer Leverkusen.

L'OL retrouve Pierre Sage

L'OL affrontera également à domicile Crystal Palace et retrouvera ainsi son ancien entraîneur Pierre Sage, qui a pris les commandes de l'équipe anglaise après son départ de Lens à l'intersaison.

Le défenseur Ruben Kluivert et ses coéquipiers lyonnais, battus à domicile par Fenerbahçe, le 28 août 2026 ont été reversés en Ligue Europe ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

"Ce sera un match particulier", a reconnu le directeur général Michael Gerlinger.

"Sur le plan sportif, c'est faisable. On aurait pu disputer une autre compétition mais on va jouer avec le même élan et la même envie. On va essayer d'accéder aux matches à élimination directe", a ajouté le dirigeant rhodanien.

Pour son retour à l'échelon européen après deux ans d'absence, le Stade Rennais peut au contraire respirer. Les Bretons se frotteront à la Juventus Turin en Italie, mais hormis la "Vieille Dame", ils s'en sortent plutôt bien puisqu'ils joueront à domicile contre l'Olympiacos, le Dinamo Zagreb, l'Omonia Nicosie et l'OFI Crète et à l'extérieur face au Sparta Prague, à Sturm Graz et au NEC Nimègue.

"C'est un plaisir de revenir sur la scène européenne. Le tirage aurait pu être pire. L'ambition sera de bien figurer, l'objectif sera de sortir de la phase de ligue et après on verra notre tirage", a réagi le président exécutif Arnaud Pouille.

La première journée de la Ligue Europa se déroulera les 16 et 17 septembre et la finale aura lieu à Francfort le 26 mai 2027.

En Ligue Conference, Monaco aura Brighton et Fribourg comme principaux adversaires en phase de ligue à partir du 15 octobre. La finale est prévue à Istanbul, le 2 juin 2027.