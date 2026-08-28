Tirage relevé pour Monaco en Ligue Conférence
Monaco va devoir sortir les muscles. Engagé en Ligue Conférence grâce à sa victoire contre Górnik Zabrze, Monaco sait désormais ce qui l’attend et le programme n’est pas des plus aisés .
Bundesliga et Premier League
Les Monégasques n’ont pas hérité du tirage le plus clément , loin de là. Avec des confrontations face à Fribourg et Brighton, il faudra faire preuve de sérieux le jeudi soir, tout autant que contre la belle histoire écossaise de l’an dernier, Hearts.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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