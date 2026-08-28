Tirage relevé pour Monaco en Ligue Conférence

Monaco va devoir sortir les muscles. Engagé en Ligue Conférence grâce à sa victoire contre Górnik Zabrze, Monaco sait désormais ce qui l’attend et le programme n’est pas des plus aisés .

Bundesliga et Premier League

Les Monégasques n’ont pas hérité du tirage le plus clément , loin de là. Avec des confrontations face à Fribourg et Brighton, il faudra faire preuve de sérieux le jeudi soir, tout autant que contre la belle histoire écossaise de l’an dernier, Hearts.…

JF pour SOFOOT.com