Une procédure disciplinaire envers Crystal Palace après une banderole contre Marinakis
Pas touche aux patrons.
La Fédération anglaise de football (FA) a finalement lancé une procédure disciplinaire contre Crystal Palace pour inconduite après que ses supporters ont brandi une banderole visant le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis , lors du match nul 1-1 à Selhurst Park fin août.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
