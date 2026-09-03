Le tifo exceptionnel des supporters d'Osnabrück
Grandeur nature. On connaissait déjà l’ambiance dans les stades allemands, mais là, les supporters du VFL Osnabrück ont fait (très) fort . Recevoir le Bayern Munich quand tu joues en deuxième division, c’est pas tous les jours, alors autant marquer le coup.. Le brainstorming a dû être très bon en Basse-Saxe, car c’est un tifo en 4D qui a été sorti, transformant tout le virage en montagnes russes . Niveau sensations fortes, on est servi.
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