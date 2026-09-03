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Le tifo exceptionnel des supporters d'Osnabrück
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 14:07
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Le tifo exceptionnel des supporters d'Osnabrück

Le tifo exceptionnel des supporters d'Osnabrück

Grandeur nature. On connaissait déjà l’ambiance dans les stades allemands, mais là, les supporters du VFL Osnabrück ont fait (très) fort . Recevoir le Bayern Munich quand tu joues en deuxième division, c’est pas tous les jours, alors autant marquer le coup.. Le brainstorming a dû être très bon en Basse-Saxe, car c’est un tifo en 4D qui a été sorti, transformant tout le virage en montagnes russes . Niveau sensations fortes, on est servi.

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