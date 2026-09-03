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Paulo Fonseca ne s'affole pas malgré les départs en fin de mercato
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 15:30
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Paulo Fonseca ne s'affole pas malgré les départs en fin de mercato

Paulo Fonseca ne s'affole pas malgré les départs en fin de mercato

La rentrée déclasse. À la veille de la réception de l’AJ Auxerre en Ligue 1, l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca est revenu sur les dernières heures très agitées du mercato . Le technicien portugais a notamment évoqué les départs de Malick Fofana et d’Ainsley Maitland-Niles, tous deux partis pour la Premier League (pour changer), sans s’apitoyer sur son sort.

« Nous savions que nous devions vendre et Malick Fofana représentait la plus grande possibilité de départ. Nous avons bien travaillé et recruté un bon joueur pour le remplacer à ce poste , explique-t-il. Concernant Ainsley Maitland-Niles, nous savions qu’un départ était possible et nous disposons d’autres joueurs à son poste au sein de l’effectif. »

MB pour SOFOOT.com

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